Bohatý starožitník ukryl v lese poklad. Nálezce k němu zavedla báseň

Truhlicí plnou zlata, diamantů, rubínů a smaragdů v hodnotě více než milion dolarů, tedy přes 23 milionů korun, chtěl dle svých slov Fenn lidi povzbudit k prozkoumávání přírody. Na své objevení si poklad počkal deset let.

Stopy, které pozorného hledače pokladů měly dovést k truhle, ukrývala báseň. Tu Fenn v roce 2010 zveřejnil ve své autobiografii Thrill of Chase. Sám tvůrce celé honby za pokladem odhaduje, že z celého světa se truhlu vydalo hledat až 350 tisíc lidí.

"Byl pod baldachýnem hvězd, v bujně zalesněné oblasti Skalistých hor a nepřesunul se z místa, kde jsem ho před více než deseti lety zanechal," napsal Fenn s tím, že toho, kdo poklad našel, dovedla na přesné místo báseň v jeho knize.

Truhlici před několika dny objevil muž, který Fennovi následně poslal fotografie svého nálezu. 89letý sběratel potvrdil, že jde o poklad, který sám zakopal.

"Blahopřeji tisícům lidí, kteří se do pátrání zapojili, a doufám, že je příslib dalších objevů bude přitahovat i nadále," dodal svérázný sběratel.

Při hledání Fennova pokladu podle portálu CBS Sunday Morning zemřeli nejméně čtyři lidé. Podívejte se na reportáž z roku 2015 (v angličtině):



At least four people died searching for a chest filled with gold and jewels hidden a decade ago by Forrest Fenn



The treasure, worth over $1 million, has been found. #SundayMorning spoke to Fenn in 2015 https://t.co/rbVfNcAG7f pic.twitter.com/WLAW2IaOUg