Bohemia Energy pomáhá dětem už 10 let

Před více než třemi roky navíc spolu spustily charitativní projekt Energie dětem, do kterého je zapojena i široká veřejnost. Celkově firma v uplynulé dekádě věnovala na podporu a pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují, již 27 milionů korun.



Bohemia Energy vznikla před patnácti lety a za tu dobu vyrostla v největšího alternativního dodavatele elektřiny a plynu v Česku. Její majitelé si uvědomují, že část svého úspěchu je třeba vrátit lidem a celé společnosti. „Jsme rodinná firma. Sám mám tři děti a vím, že zdraví a štěstí nejbližších je to nejdůležitější. Nejenom mě, ale celé firmy, se naše spolupráce se Život dětem velmi dotýká. Je totiž velmi těžké si představit, jak musí být pro rodiče obtížné starat se o své dlouhodobě nemocné děti a zároveň je materiálně zabezpečit,“ říká Jiří Písařík, zakladatel a majitel Bohemia Energy.



Energie dětem



V oblasti společenské odpovědnosti se firma nezaměřuje jen na velké viditelné projekty, ale pomocnou ruku nabízí i těm, pro které je třeba i malý finanční příspěvek velkou pomocí. Jedním z takových projektů je inciativa Energie dětem, která vznikla právě na základě dlouhodobého partnerství Bohemia Energy a Život dětem. Projekt podporuje nemocné, handicapované a opuštěné děti a jejich rodiny z celé České republiky. Mohou se do něj navíc zapojit zaměstnanci i široká veřejnost. Na internetu stačí pomocí kliknutí rozdělit energii v podobě žárovek konkrétním příběhům, které pak Bohemia Energy finančně podpoří.



Celkem už v projektu Energie dětem darovala 1 755 291 Kč a podpořila 59 dětí a jejich rodin. Průměrná částka, kterou každé rodině věnovala, činí 29 750 korun. „Za více než tři roky se díky podpoře Bohemia Energy podařilo přispět rodinám na péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění a zároveň významně zasahuje do rodinných rozpočtů. Ať už jsou to různé formy rehabilitačních programů, ozdravné pobyty, příspěvky na speciální lůžka, kočárky, vozíky či speciální kompenzační pomůcky, nákup nezbytného zdravotnického materiálu nebo pomoc osobního asistenta či příspěvek na asistenčního psa,“ uvádí Maria Křepelková, ředitelka společnosti Život dětem.





Mnoha rodin, které jsou již tak ve složité situace, se navíc velmi dotkla i současná pandemie koronaviru. Podpora potřebných nabývá tedy čím dál více na významu, což dokazují i statistiky z webu Energiedetem.cz. Příběhy doposud zaznamenaly celkem přes 587 tisíc kliků darujících energii. Dříve se jednotlivé příběhy naplnily na 100 procent energie zhruba po dvou a více měsících. Poslední dobou již stačí polovina, tedy měsíc, maximálně šest nebo sedm týdnů. Je tedy znát, že v současné době jsou podporovatelé projektu čím dál aktivnější.Kromě o.p.s. Život dětem spolupracuje Bohemia Energy také s organizacemi Černí koně, Česká asociace streetwork či Smiling Crocodile. V uplynulých deseti letech jejich aktivity podpořila celkem 27 miliony korun. Na charitativní projekty přispívají dlouhodobě i sami zaměstnanci, jejich osobní iniciativa pomohla třeba onkologicky nemocným dětem nebo výcviku asistenčních psů pro hendikepované.Podle šéfa Bohemia Energy Jiřího Písaříka by se na podpoře charitativních projektů nemělo nic měnit ani v budoucnu. „Potřeba pomáhat je teď ještě větší než v minulosti. Jsem rád, že projekty, které podporujeme dlouhodobě, dávají smysl a přináší potřebný užitek. Jde o řadu dětí, kterým jsme pomohli zlepšit život. U dalších se o to pokusíme,“ uzavírá Jiří Písařík.Více o charitativních projektech Bohemia Energy na www.energiedetem.cz