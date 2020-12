Bohemia Energy zpřehlednila vyúčtování. Novou podobu pomohli vytvořit sami zákazníci

Největší český alternativní dodavatel Bohemia Energy mění vzhled faktur. Do jejich nové podoby přitom významně promluvili i samotní zákazníci. Nyní budou dostávat srozumitelnější vyúčtování, kde nejdůležitější informace jsou přehledně uvedené na první stránce, a to včetně historické spotřeby.

„Šablona vyúčtovací faktury je pro zákazníky v našem oboru bezprecedentně nejkomplikovanější a nesložitější dokument. Je do ní nutné začlenit ohromné množství informací, respektovat zákaznicky nevstřícnou legislativu a k tomu to vše udělat jednoduché a přehledné,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.



Cílem změny šablony tak bylo především zvýšit informační komfort zákazníka, snížit zákaznické transakce spojené s vyúčtováním a také, jak Robert Šíma doplňuje: „Posílat zákazníkům nejhezčí a nejpřehlednější vyúčtování energií na trhu.“



Ve vyúčtovací faktuře většinu z nás zajímá především, jestli máme přeplatek či doplatek. „Proto naši zákazníci tuto informaci najdou zřetelně vyznačenou hned na první stránce. V případě přeplatku je částka uvedena v zelené barvě, u doplatku pak v červené,“ uvádí Robert Šima. Stejně tak je zvýrazněna informace o termínu, kdy je přeplatek zákazníkovi vrácen, či do kdy a kam je třeba zaplatit případný doplatek. První stranu doplňuje historie spotřeby energií a upozornění, pokud se mění výše záloh.Ke zpřehlednění informací přispěly i další, především grafické úpravy. Jedná se zejména o použití většího spektra barev, zavedení grafických ikonek, podbarvení a zvýraznění důležitých informací, či zavedení dalších detailů, které posouvají vzhled celé faktury do modernějšího designu. Díky tomu se tak podařilo zpřehlednit i ostatní části vyúčtování s informacemi, které musí dle zákona obsahovat, ale kterým zákazníci často příliš nerozumí. Tato detailní část vyúčtování tak nyní logicky navazuje na přehledné informace z první strany a doplňuje komplexní přehled dané odběrného místa.Samotnému vývoji nové šablony vyúčtování předcházela v Bohemia Energy řada průzkumů, včetně zákaznického. Sami zákazníci pak měli příležitost hodnotit testovací verzi dokumentu. „Potěšilo nás, že drtivá většina reakcí na nové faktury byla vyloženě pozitivní. Ale ještě větší radost jsme měli z toho, že nejčastěji si naši klienti chválili jejich přehlednost. To bylo pro nás to nejdůležitější, čeho jsme chtěli dosáhnout,“ zmiňuje Robert Šíma.Zákazníci podle něj mohou dále omezit administrativu tím, že si nechají posílat vyúčtování elektronicky. „Předejdou tak možnému zpoždění v doručení faktury. Odstraněním zbytečného papírování navíc můžeme společně pomoci životnímu prostředí,“ dodává Robert Šíma. Pokud by přesto zákazník něčemu ve vyúčtování nerozuměl, nabízí Bohemia Energy k využití svoji bezplatnou zákaznickou linku nebo zodpovězení jakéhokoliv dotazu e-mailem.