Bohuš Matuš (47) je otcem. Dceru má s Lucií (17). Prozradili i jméno!

Muzikálový zpěvák Bohuš Matuš (47) se poprvé stal otcem. Dcerku mu na svět přivedla o třicet let mladší partnerka Lucie. Šťastní rodiče zároveň prozradili jméno holčičky, které v předchozích měsících tajili.

"Natálka se narodila včera ve 22:47, měla skoro čtyři kila,“ prozradil v pondělí Blesku šťastný novopečený otec. Dodal, že jeho partnerka Lucinka prý zvládla porod "úžasně."

Minulý čtvrtek přitom ještě nastávající rodiče zveřejnili na svém instagramovém profilu fotku, na níž si těhotná Lucie oběma rukama drží vypouklé břicho. A doplnili obrázek slovy: Pořád 2 v 1.

Vztah zpěváka Bohuše Matuše s dívkou, která by klidně mohla být jeho dcerou, poutá pozornost už několik let. Jak připomněl portál Topky.sk, sám Matuš o jejich vztahu často mlžil, protiřečil si či se dušoval, že s o třicet let mladší teenagerkou intimně nežije.

Že by se miminku každopádně nebránil, řekl umělec už před necelým rokem. V létě se posléze pochlubil, že s Lucií čekají holčičku, tehdy ale ještě jméno neprozradil.

Připomeňte si, jak Bohuš Matuš představil před dvěma měsíci píseň Budu táta: