Bohuš Matuš oznámil svatbu s Lucinkou. Vezme si ji v dětském parku

Bohuš Matuš splní své partnerce Lucii další přání. Tři měsíce po narození dcery začal připravovat svatbu. Vzít se chtějí hned v první den plnoletosti mladé maminky.

"Svatbu bychom chtěli 12. května, na 18. narozeniny Lucky. Snad to vše dopadne dobře. Doufám, že restrikce do května skončí a budeme se moct vzít," prozradil muzikálový zpěvák portálu Super.cz.

Matuš už vybral i místo, velkou životní událost si chce užít v dětském zábavním parku v pražských Horních Měcholupech. "Je to krásný park a moc hezké místo, majitel nám nabídnul, že se o vše postará a tím, že to bude venku, by to mohlo být bez roušek,“ vysvětlil.

Pozvat chce své nejbližší a kamarády ze světa showbyznysu. Kolik lidí bude moct na veselku přijít, samozřejmě ovlivní epidemická situace.

Lucie na instagramu ve středu přiznala, že jí kontaktují cizí lidé s tím, že by na svatbu chtěli také dorazit. "Přijde mi to trochu nevhodné," povzdechla si. Zároveň promluvila o druhém dítěti. To si podle jejích slov s Matušem hodlají pořídit za dva až tři roky.

Bohuš Matuš pro svou dceru složil písničku. Více v reportáži TV Nova: