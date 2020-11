Boj o Pensylvánii nekončí. Trump podal odvolání kvůli sčítání hlasů

Demokrat Joe Biden nad prezidentem Trumpem v Pensylvánii vyhrál o 81 813 hlasů. Žalobu republikánů na způsob zacházení s hlasy označil soud jako plnou spekulací, Trumpův tým se ale proti rozhodnutí odvolal a stále věří, že vyhraje.

"V některých kolísavých státech bylo vhozeno více hlasů, než kolik bylo voličů, a to o hodně. Opravdu na tom nezáleží? Blokovat nezávislé pozorovatele, hlasovat za nic netušící lidi, falešné lístky a mnohem více. Takové neslušné chování. My vyhrajeme," zveřejnil Donald Trump na twitteru.

Trumpův tým ve Washingtonu za svým šéfem stojí. Z řad bývalých diplomatů a členů republikánské strany ale zaznívají hlasy, které jsou pro to, aby Trump přiznal porážku.

Proti soudním sporům se vyslovil například i někdejší guvernér státu New Jersey Chris Christie, který před volbami v roce 2016 jako první guvernér Trumpa podpořil. "Byl jsem velkým podporovatelem prezidenta. Dvakrát jsem pro něj hlasoval. Ale volby mají důsledky a my se nemůžeme chovat tak, že se tu stalo něco, co se doopravdy nestalo," zveřejnil Christie.

Zatímco jedna strana řeší soudní spory, druhá se chystá na nástup do Bílého domu. Podle amerických médií už má Joe Biden kandidáta na místo šéfa americké diplomacie, ministrem zahraničí by se měl stát jeho poradce Antony Blinken. První členové Bidenovy vlády by měli být oznámeni v úterý.