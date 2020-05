Boj o plot trval osm let! I přes změnu zákona úřady chtěly část odstranit

Absurdně dlouhý spor o výšku plotu mezi jeho majitelkou a úřady se nakonec táhl tak dlouho, až již v podstatě nebylo co řešit. Na začátku všeho byla snaha oplotit si pozemek. Stavbu plotu schválil stavební úřad v roce 1999, jednou z podmínek bylo, že plot nepřesáhne 150 centimetrů.



Což se ale nestalo a od roku 2011 začaly neshody mezi majitelkou a úřady. Problémem bylo vůbec i změření plotu. Jednak byl okolní terén nerovnoměrný, jedna byla u plotu navršená kůra. Nakonec se výška odměřila od podlahy domu, výška zděného plotu je 172 centimetrů, plotu tvořeného podezdívkou s drátěným pletivem 193. Majitelka navíc namítala, že není jediná, kdo má v řadě domů vyšší plot.

Obecné soudy napřed rozhodly o tom, že je potřeba cokoliv nad 150 centimetrů odstranit. Mezitím ale začal platit nový zákon, kdy od prvního ledna 2018 již není potřeba povolení pro ploty do dvou metrů.

Soudy ale pokračovaly nadále a odvolávaly se na již neplatné zákony, podle nichž ale bylo plotu původně uděleno povolení. V praxi by to znamenalo, že by majitelka musela odstraňovat část plotu vyšší než 150 centimetrů, obratem by si ji ale mohla přistavit.



Ústavní soud tedy její stížnost uznal. “Rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění části stavby představuje nepřípustný zásah do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek,“ uvedl.

“Drobný rozdíl bez mála dvou desítek centimetrů oplocení zahrady rodinného domu nelze srovnávat s rozsáhlými takzvanými černými stavbami developerů, na jejichž odstranění, na rozdíl od nyní projednávané věci, nepochybně existuje naléhavý veřejný zájem,“ okomentoval Ústavní soud. Ten tak zrušil rozhodnutí soudů i úřadů.



