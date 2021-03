Boj o uzavřené okresy. Vláda opozici zřejmě nevyhoví, omezení bude delší

Všechna současná protiepidemická opatření by měla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit až do konce nouzového stavu. A to včetně zákazu cestování mezi okresy. To ve vysílání TV Nova potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vyhovět požadavku opozice, aby se okresy otevřely do 6. dubna, podle vládních představitelů nelze.