Boj o vedení ČSSD je v plném proudu! Důležitý sjezd se rychle blíží

Sociální demokracii čeká za týden zásadní volební sjezd. Vzhledem k epidemii bude poprvé v on-line formě a napoví, kam bude strana v následujících letech směřovat. Uvnitř ČSSD sílí hlasy, že potřebuje zásadní změnu - mimo jiné proto, aby se na podzim dostala do Poslanecké sněmovny.

Hra o trůny začala. Sociální demokracii za týden čeká zásadní volební sjezdem delegáti budou distančně volit nové vedení. Ke třem kandidátům, kteří získali nominace z krajů, se přidala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

"Nevím, proč Kateřina přeskočila to, čím jsme museli projít my - prezentací před okresními a krajskými konferencemi, ale kandidovat může každý, my jsme demokratická strana," reagoval současný předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Problém je, že jsme ve vládě a nejsem jediná, kdo má pochyby, zda vládneme a spoluvládneme," uvedla Kateřina Valachová.

Třetím uchazečem o trůn je ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten tvrdí, že má podporu více než poloviny delegátů a že novým předsedou bude právě on. "Věřím, že jsem přesvědčil a že se mi ještě podaří přesvědčit většinu delegátů našeho sjezdu," sdělil Petříček.

"Já si myslím, že by měly dostat prostor nové tváře, které budou vykládat příběh ČSSD novým jazykem a budou uvěřitelné," myslí si Břetislav Štěfan.

Podle bývalého předsedy ČSSD, za jehož vedení strana s více než 30% podporou vedla průzkumy, ale žádný z kandidátů nemá potřebné charisma. "Já myslím, že s Hamáčkem je schopna se probojovat aspoň do opozice, s těmi ostatními kandidáty je to tak slabé, že to snad ani slabší být nemůže," zveřejnil Jiří Paroubek.

"Já jsem přesvědčen, že ten sjezd by měl proběhnout až na podzim a že to současné vedení by mělo v současné situaci dostat šanci," řekl Zdeněk Škromach.

Podle některých politologů je ale možné, že sjezd skončí patem. Ze současných kandidátů nebude vybrán nikdo a delegáti by mohli zkusit přesvědčit například bývalého hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, který nedávno teprve vstoupil do strany, jediného současného sociálnědemokratického hejtmana Martina Netolického, přestože kandidaturu několikrát vyloučil, nebo ministryni Janu Maláčovou.

"Já si myslím, že může dojít k tomu, že nakonec ani jeden z těch kandidátů nebude zvolen, nezdá se, že ve straně panuje nadšení pro toho či onoho. Vůbec bych se nedivil, kdyby ta volba skončila nějakým překvapením," nastínil politolog Jiří Pehe.

"Já mám ambice zvítězit v prvním kole, takže neřeším, co by bylo, kdyby bylo," doplnil Hamáček. O novém vedení budou delegáti hlasovat 9 a 10. dubna.