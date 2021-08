Boj o vesnické obchody zuří. Dotace dostane jen část, další ostrouhají

Zatímco někteří provozovatelé obchodů v obcích do tisíce obyvatel dostanou dotaci od státu, jiní si na sebe musí vydělat sami a hrozí, že budou muset zavřít. Lidé v těchto obcích pak budou muset jezdit nakupovat do vzdálených větších měst. Důvodem je to, že jeden z krajů se do dotačního programu odmítá zapojit.