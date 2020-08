Boj o zahrádkářský zákon pokračuje! Opozice považuje návrh za paskvil

Takzvaný zahrádkářský zákon by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) postoupit během září ve sněmovně do druhého čtení. Za legislativu, která má pěstitelům mimo jiné zajistit, aby mohli přednostně odkoupit pronajatou půdu, zahrádkáři bojují už přes dvacet let. Podle některých poslanců je ale zákon paskvil a měl by se předělat.