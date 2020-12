Boj s covidem-19: Lékaři v dojemném spotu ukazují zápas s nemocí. VIDEO

Přestože je podle lékařů koronavirus velmi závažné onemocnění, řada lidí jej bere na lehkou váhu a zavedená protiepidemická opatření nedodržuje. Stát se proto snaží prostřednictvím reklamních kampaní tuto skutečnost změnit a zabránit také šíření dezinformací.



Zatím se však nezdá, že by to na Čechy zabralo. Lékaři to proto vzali do vlastním rukou a rozhodli se ukázat, jaký boj s koronavirem opravdu je. Nadační fond Vita et Futura ve spolupráci s filmaři ze studia Impresa Films natočili dojemný spot "Děkujeme českým zdravotníkům.“



Emotivní video zachycuje nejen počáteční fázi koronaviru, ukazuje také následný boj pacienta s nemocí a fyzicky i psychicky náročnou práci lékařů a sester. "Chtěli jsme lidem ukázat to, co žádný z předchozích spotů neudělal. Tedy, za co si zdravotníci náš vděk opravdu zaslouží,“ uvedli autoři projektu Petra Pařízková a Johny Hadrba.



Zdravotníci však nechtěli pouze ukázat, jaká je skutečnost v Česku, a poděkovat těm v první linii. Zároveň apelují na všechny, aby se v této těžké době, kdy se po celém světě šíří zákeřný virus, chovali zodpovědně. Právě tímto způsobem totiž všichni vyjádříme nejen zdravotníkům svou podporu.