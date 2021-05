Boje mezi Izraelem a Palestinou stále pokračují, mluví se o příměří

Boje mezi Izraelci a Palestinci pokračují. Stále více se ale mluví o příměří, které by podle zahraničních médií mohlo vstoupit v platnost už v pátek. Z pásma Gazy vyletělo v noci na čtvrtek na Izrael nejméně 80 raket. Izrael naopak pokračoval v útocích na palestinská území.

Terčem izraelského bombardování jsou hlavně podzemní tunely radikálního palestinského hnutí Hamás. Čtvrteční útoky tam nepřežilo hned několik lidí.



Systém tunelů Hamás údajně budoval celé roky a měří stovky kilometrů. Radikálové ho využívají k zásobování, přesunu jednotek, nebo jako úkryt.



Představitelé světových mocností se snaží přimět obě strany k příměří. Podle listu Wall Street Journal je možné, že začne platit už v pátek. Podobně se vyjadřují i někteří vůdci Hamásu. Není ale jasné, jestli bude Izrael souhlasit.



"Vážím si podpory amerického prezidenta a našeho přítele Joea Bidena. V operacích budeme pokračovat, dokud nenaplníme jejich cíl," řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Konflikt rozděluje celý svět, muslimské země podporují Palestince, většina zemí na Západě stojí spíše za Izraelem. Na mnoha místech po celém světě lidé protestují na podporu Palestinců a s izraelskými kroky nesouhlasí ani mnozí Židé.

"My židé proti tomu musíme bojovat více než kdokoli jiný. Nechceme, aby nás tohle jednání reprezentovalo. Chceme ukázat, že ne všichni podporujeme to, co izraelská vláda dělá," vysvětlil židovský protestující Yoel.



V několika případech se demonstrace na podporu Palestiny zvrhly v násilnosti a terčem útoků se staly i synagogy.