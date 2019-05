"Bojíme se o život!" Smrt Diany nebyla nehoda, tvrdí svědci

Robin a Jack pro britský portál Daily Express popsali děsivý zážitek z konce srpna 1997. Smrt princezny Diany podle nich nebyla nehoda, vybavují si totiž dvě podivná tmavá auta na místě činu. Firestoneovi se prý i po více než 20 letech bojí kvůli svému svědectví o život.

Manželé byli prý na cestě taxíkem do jejich hotelu v Paříži, když vjeli do tunelu Pont de l'Alma. Jen několik minut předtím v tunelu havaroval mercedes, ve kterém seděla Diana, její přítel Dodi Fayed, řidič Henri Paul a bodyguard Trevor Rees-Jones, který jako jediný vyvázl živý.

Kromě vraku, ze kterého právě záchranáři vyprošťovali zraněné, prý v tunelu zahlédli také dva "formálně vypadající" a "podivně zaparkované" automobily. To, že v nabouraném autě umírala zrovna lady Diana, se ale dozvěděli až další ráno.

Okamžitě zamířili k prvnímu policistovi, kterého viděli, a Robin mu prý řekla: "Podívejte, byli jsme včera v tom tunelu a potřebujeme mluvit s policií kvůli věcem, které jsme viděli." Strážník ale podle Firestoneových jen mávl rukou a odbyl je s tím, že "už mají dost svědků".

"Neměli jsme slov. Jedna z nejslavnějších žen na světě je zabita a oni ani nechtějí mluvit se svědky," podivila se Robin. Američané se pak ještě snažili kontaktovat britskou policii, která si vyšetřování převzala, ani ta ale jejich svědectví nevyslechla.

Firestoneovy před prvním zasedáním vyšetřovací poroty údajně kontaktoval otec zesnulého milence princezny Diany Mohamed Fayed. I on byl přesvědčen, že byla bývalá manželka prince Charlese a Dodi zavražděni. Fayedův právní tým pak předal svědectví Američanů porotě.

Porota nakonec rozhodla, že Diana a Dodi nebyli zavražděni. Z neúmyslného zabití obvinili řidiče mercedesu Henriho Paula a novináře, kteří auto pronásledovali. Podle Robin bylo jasné, že francouzská i britská strana považují jejich svědectví za "nevhodné".

"Pořád žijeme ve strachu kvůli tomu, co jsme viděli a co nám na to (úřady) řekly. Nemyslím si, že by Dianina smrt byla nehoda. A reakce úřadů mě v tom do dnešního dne utvrzuje ještě víc. Celá ta nehoda byla záležitost establishmentu," dodala Robin s tím, že doufá, že se Dianini synové, princové Harry a William, začnou o smrt své matky více zajímat.