Bojíte se vedlejších účinků očkování? Některé mohou být dobrým znamením

Zimnice, horečka či únava jsou jen některé z nežádoucích účinků, které se mohou objevit poté, co se necháte naočkovat proti covidu-19. Podle odborníků ale není důvod k obavám. Ba naopak, vedlejší účinky mohou být znamením, že vás imunitní systém funguje tak, jak má.

Vakcíny jsou samozřejmě účinné i bez vedlejších účinků, nicméně pokud se u vás vyskytnou, je to pravděpodobně známkou toho, že vás imunitní systém funguje správně. Někoho by mohlo napadnout, že se z vakcíny nakazil covidem, a proto se cítí špatně, to je ale nemožné. Žádná z očkovacích látek proti covidu, které se používají v České republice, v sobě neobsahuje samotný virus.

V uplynulém týdnu Státní ústav pro kontrolu léčiv evidoval 3091 hlášení o nežádoucích účincích po očkování, přičemž podáno bylo už téměř 2,5 milionu dávek. Dá se však očekávat, že případů vedlejších účinků je podstatně více, jen nebyly hlášené. Odhaduje se, že s nějakou formou nežádoucích účinků se potýká zhruba každý desátý člověk.

Většinou se jedná o únavu a slabost, teploty, bolest svalů či zimnici. "Je to z toho důvodu, že vakcína je velmi účinná při spouštění imunitní odpovědi. To je jeden z důvodů, proč je úroveň ochrany tak vysoká," vysvětlil pro CNN lékař Peter Hotez.

Je to logické. Díky očkování se náš imunitní systém učí, jak má reagovat na onemocnění, proti kterému nás vakcína chrání. A když náš imunitní systém bojuje s nemocí, je to spojené s nepříjemnými projevy, jako je právě horečka či bolest svalů.

Ojedině se pak stává, že se vyskytnou vážné vedlejší účinky a s těmi už není radno si zahrávat. Zhruba u 0,0005 % lidí dojde k anafylaxi, tedy závažné alergické reakci, která může být život ohrožujícím stavem. Z toho důvodu se doporučuje v čekárně po očkování zhruba 30 minut počkat, aby zdravotníci mohli v případě alergické reakce pacientovi poskytnout pomoc.

Velmi vzácnými nežádoucími účinky jsou například také krevní sraženiny, které se objevily po očkování vakcínami od společností Johnson & Johnson a AstraZeneca. Některé státy kvůli tomu omezují očkování těmito látkami.

