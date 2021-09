Bojujete s nežádoucími účinky po očkování? Lékaři radí, jak na ně

Přehled nežádoucích účinků po očkování spolu s radami pro pacienty připravila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. "Většina reakcí je lehkých a spontánně odezní. Celkově přínos očkování významně převyšuje rizika,“ uvádí hned v úvodu odborníci.



Běžné reakce



Většinu lidí po očkování trápí reakce v místě vpichu. Bolest naštěstí odezní do několika dnů bez jakýchkoli následků. Lidé mohou místo chladit, to bolest zmírní. Pokud by však trvala déle, je potřeba, aby pacienti vyhledali odbornou pomoc.



Objevit se může také vyrážka, která podle lékařů vydrží na kůži i týden. Častěji se vyskytuje u lidí, kteří dostali látku Spikevax od společnosti Moderna. Po očkování navíc mohou zduřet uzliny, a to nejčastěji v podpaží.



Přibližně 10 až 50 % naočkovaných trápí po vakcinaci zvýšená teplota, horečka, bolest kloubů a svalů, zimnice, únava, bolest hlavy nebo nevolnost.



Lidem pro zmírnění těchto vedlejších účinků postačí podle rad lékařů vybavení domácí lékárničky. Odborníci totiž doporučují v takových případech užívat běžné látky na horečku nebo bolest, nejčastěji paracetamol nebo ibuprofen.



Důležité je také dostatečně pít, vyvarovat se fyzicky náročným aktivitám, odpočívat a omezit pobyt na slunci.



Především mladé ženy a dospívající lidé navíc mohou hned po očkování mít pocit na omdlení, nebo dokonce rovnou na chvíli ztratit vědomí. Podle lékařů to však odezní spontánně bez jakýchkoliv následků. Je proto nutné mít nejen dostatek tekutin, ale také zdravotníky před vakcinací informovat o podobné reakci, kterou už dotyčný v minulosti prodělal.



Vzácné reakce



Lidi mohou potrápit také některé vzácné reakce po očkování, ty se ale objevují spíš výjimečně. Jedná se například o trombózy, zánět srdečního svalu nebo syndrom kapilárního úniku.



Ve všech případech je nutné situaci nepodcenit a okamžitě informovat svého lékaře ve chvíli, kdy člověk na sobě zpozoruje některý ze symptomů. Kompletní přehled naleznete zde.

