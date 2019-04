Bond je Craig! Záporáka si střihne hvězda z Bohemian Rhapsody

V pětadvacátém filmu o Jamesi Bondovi si ho zahraje Daniel Craig, který se nechal slyšet, že pro něj to bude Bond poslední. Tisková konference k filmu se odehrála na na Jamajce. Záporáka, který bude Bondovi dělat zle, si střihne Rami Malek.

"Slibuji vám, že to pan Bond nebude mít lehké," vzkázal veřejnosti Malek. Tisková konference se na Jamajce neodehrála jen tak. Nedaleko domu, kde byla organizována, se natáčela scéna z bondovky dr. No. Bond girl tam vystupuje z moře, kde se následně potká se Seanem Connerym. Pětadvacátý Bond se bude natáčet kromě jiného v Norsku, Itálii i Británii.





"Novou Bond girl je Ana De Armas, která poprvé zazářila v roku 2015 ve filmu Nebezpečné pokušení vedle Keeanu Reevese," píše Daily Mail. Instagram Any je doslova plný žhavých fotek, takže by byl jistě hřích si je neprohlédnout. Nový Bond by měl jít do kin v dubnu 2020.