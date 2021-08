Borkovec ze SuperStar sbalil starší porotkyni, teď se s ním život nemazlí

Už tuto sobotu začíná na obrazovkách TV Nova sedmá řada Česko Slovenské SuperStar. Na první díl se můžete už teď podívat na VOYO. V populární pěvecké show před třemi lety soutěžil i talentovaný Petr Borkovec z Jablukova. Jednoznačně patří k nejdivočejším účastníkům všech dob.

Probojoval se až do finálových kol a nakonec skončil na pátém místě. U poroty se hned na začátku nezapsal příliš dobře. Na jedno z vystoupení přišel pozdě, protože se večer předtím opil. Kamery dokonce zachytily, že ho museli dva lidé podpírat, aby nespadl. "Ještě jednou tě produkce někam pošle a ty přijdeš pozdě, automaticky letíš a vůbec mě nezajímáš," káral ho Paľo Habera.

Borkovec se chytil za hlavu a na včasné příchody si začal dávat pozor. Vzápětí se na něj strhla pozornost kvůli románku s porotkyní Katarínou Knechtovou. Nadějnému zpěvákovi bylo tehdy 18 let, slovenské zpěvačce 37. Nejspíš i proto se zpočátku vztah snažili tajit.

"Jsem stále single, ale jsem zamilovaný. Je to hezké, ale nemůžu to říct. Ona mě má taky ráda, doufám," tvrdil Petr ve Snídani s Novou v červnu 2018. Každému už ale bylo jasné, že mluví o Knechtové. Na sociálních sítích Borkovec narážel i na ostřejší komentáře. "Nejvíc směšné bylo, když jsem si přečet, že Borkovec dostal kartu jen proto, že spí s Knechtovou. Musel jsem se smát, to je teda teorie," prohlásil.

Problémy s alkoholem

V září 2018 už randění s Knechtovou otevřeně přiznal, vzápětí se však rozešli. Na chvíli se k sobě ještě vrátili, i kvůli věkovému rozdílu se však jejich vztah začátkem roku 2019 rozpadl definitivně. Potom už to šlo s Borkovcem od desíti k pěti. Nějaký čas si dokonce pobyl v psychiatrické léčebně.

Na konci července 2019 si pro Borkovce v Praze přijela policie. Asistovat museli strážníci, kteří ho kvůli jeho stavu nejprve převezli na záchytku. "Mohu potvrdit, že jsme krátce před páteční půlnocí na záchytku převáželi devatenáctiletého mladíka, který nadýchal přibližně 1,3 promile alkoholu," řekla tehdy mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Kvůli nekončícím eskapádám začal Borkovec postupně ztrácet fanoušky. Přesto měl na instagramu stále desítky tisíc sledujících. Pak ale o účet přišel a s tím se definitivně k zemi zřítila i naděje, že páté místo v SuperStar promění v úspěšnou kariéru.

Teď nemá 22letý Petr na sociální síti ani 200 příznivců. Na jeho profilu navíc není jediná fotka, na které by byl s kytarou nebo mikrofonem. Pěvecká dráha je tak pro něj momentálně nedostižným snem. Je ale možné, že Borkovec ještě překvapí.

Nová řada SuperStar začíná na TV Nova už v sobotu ve 20:20. Na první díl se můžete už teď podívat na videoportálu VOYO.

Borkovec byl v trablech už rok po SuperStar, v červenci 2019 strávil noc na záchytce: