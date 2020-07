Botanik na Znojemsku objevil jednu z nejvzácnějších hub v Česku

Botanik Radomír Němec hledal v Podyjí vzácné druhy rostlin, ale podařil se mu úlovek, jaký mu mohou závidět všichni houbaři. Ve vinici objevil dva bílé klobouky, které by laik považoval za obyčejnou bedlu.

Houba typická jemnými bodlinkami patří mezi největší přírodní vzácnosti v republice. Houbaři ji na našem území marně hledali čtyřicet let. Patří mezi kriticky ohrožené druhy zapsané v červeném seznamu hub.

"Nesmí se vůbec trhat," říká Němec. Z houbařského hlediska není moc zajímavá, není sice jedovatá, ale kvůli mírnému zápachu rozhodně nepatří mezi delikatesy.

Běžně se vyskytuje v oblasti Středomoří –v Podyjí ji botanici objevili poprvé v historii. Může za to i teplé počasí posledních let a mírné zimy. Česko se podle vědců posouvá do subtropického pásma a díky tomu se u nás daří rostlinám, které by dřív zmrzly, například fíkům.

Přibice na Brněnsku patří mezi nejvyprahlejší obce Moravy – místní tady už roky úspěšně pěstují palmy i na náměstí. Místní fíky mají úrodu dvakrát do roka a předzahrádky zdobí kvetoucí kaktusy.

Kromě flory se zvolna mění i fauna. V posledních letech se u nás rozšiřuje obávaný komár tygrovaný původem z Asie, který může přenášet horečku dengue. "Teplá zima mu umožňuje lépe zimovat," řekl Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice v Břeclavi.

V roce 2018 komáři nakazili dva lidi západonilskou horečkou a jedna pacientka nemoc nepřežila. Vědci teď upozorňují i na nové druhy klíšťat, které se k nám šíří z jižní Evropy a subsaharské Afriky. Mohou mít velikost až dva a půl centimetru.