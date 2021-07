"Bouchaly bomby, tak jsme utíkali!" Kempaři z Orlíku pomáhají i ostatním

Karavany v kempu u Orlíku slouží v podstatě jako chalupy. Lidé do nich jezdí i desítky let a většinou se navzájem dobře znají. Ničivý požár, při kterém někteří z nich přišli o majetek, tak citelně zasáhl celou komunitu. A kempaři si teď navzájem pomáhají.

"Lidé vyběhli z karavanu jen v noční košili, nic si nevzali. Víte, je to strašně emotivní," plakala kempařka Hana. "Zůstaly mi tam doklady, zůstalo mi tam vlastně všechno," svěřila se reportérovi další žen, kterou událost ovlivnila.

Věra Podruhová je jedna z těch, které požár zasáhl nejvíce. Stačila si zachránit jen holý život. "Mám rodinu, mám děti, vnoučata. No jsem ráda, že je to alespoň takhle," přiznala.

Požáru si jako první všimla parta karbaníků. Ti už se chystali jít spát, pak si to ale rozmysleli. "Jak říkáme, osvítil je duch svatý, protože řikali, že si dají ještě jednu hru. Jinak by to neviděli a bylo by to daleko horší," popsala Hana.

Požár se šířil velmi rychle a polykal jeden karavan za druhým. Začaly se ozývat exploze. "No, to jsme utíkali, to je jasné. Bouchaly plynové bomby, tak jsme utíkali," zavzpomínali kempaři.

Paní Věra přišla i o osobní automobil, který měla dva roky. Zaplatila za něj 250 tisíc korun.

Kemp má svou stránku na sociální síti, kde lidé sledovali, co se děje prakticky on-line. Lidé z kempu si teď navzájem pomáhají vypořádat se s následky požáru.

"I kdyby bylo potřeba finančně, tak všichni si určitě pomůžeme," říkají. Všichni se ale shodují na jednom. Hlavně, že se nikomu nic nestalo.