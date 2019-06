Bouračka může dovolenou pořádně zkazit. Kdy volat policii

Při jízdě na "domácích" silnicích si je většina řidičů poměrně jistá v kramflecích a ví, kdy volat policisty a kdy se dá případná nehoda vyřešit i bez nich. Ale při cestě do zahraničí, třeba na dovolenou, může být všechno úplně jinak.

Jak upozorňuje pojišťovna Uniqa, pravidla se mohou v cizině lišit od těch našich. A je dobré rozdíly znát. Ideálně ještě před začátkem cesty.

Kdy je třeba volat policii vždy:



1. došlo ke zranění nebo usmrcení lidí



2. byl poškozen majetek třetí strany, tedy například sloupy veřejného osvětlení, ploty nebo stavby, dopravní značení, svodidla apod.



3. máte-li podezření na alkohol nebo návykové látky u protistrany



4. odmítne-li se protistrana identifikovat, případně opustí-li místo nehody bez identifikace



5. došlo-li k vysoké škodě na vozidle, která odhadem převyšuje 100 tisíc korun (na Slovensku čtyři tisíce eur)



6. došlo-li k úniku nebezpečných látek na vozovku

Pokud si nejste jistí, jestli muže zákona kontaktovat, či nikoli, nic nezkazíte tím, když po nehodě zavoláte na tísňovou linku a přesně popíšete, co se stalo.

"Případně zda je nezbytné vyžádat si třeba jiný úřední dokument o poškození vozidel při nehodě. Ten je například v řadě zejména balkánských zemí nezbytný pro průjezd zpět přes hranice," upozorňuje Uniqa.

Pokud je karambol jen lehčí, stačí vyplnit Evropský záznam o nehodě, který by měl mít od pojišťovny v autě každý. Čím podrobnější popis, tím lépe.

Hlídejte si také označení vozidel zapletených do havárie, doplňte kontakty i na svědky. Záznam musí obsahovat rovněž identifikaci všech účastníků a vozidel, včetně jejich pojišťovny.

Vše si také nafoťte, třeba na mobil. Zásadní jsou poznávací značky. Foťte hlavně značku auta, ne vozíku nebo karavanu. Pokud by se dotyčný chtěl vypařit, budete mít alespoň způsob, jak ho vystopovat.

Pokud se nedokážete s dalšími zúčastněnými shodnout na tom, jak se nehoda stala, zapište i více verzí. Pojišťovna se s tím už nějak popere.

V řadě oblíbených dovolenkových destinací Čechů jsou ovšem předpisy přísnější a policii je potřeba volat vždycky. I k malému ťukanci. To se týká třeba Chorvatska, Polska, Bulharska nebo Maďarska.

Myslete také na to, že pokud z místa nehody ujedete před příjezdem policie nebo neposkytnete zraněným první pomoc, můžete skončit ve vězení. A to až na několik let.

Jinde naopak může motorista, jenž trvá na přítomnosti policie na místě nehody, i když se nejedná o naléhavou situaci, za její příjezd a zásah zaplatit. Například v sousedním Rakousku jde o poplatek 36 eur (kolem 900 korun).

Pokud nesouhlasíte s tím, jak policie nehodu vyhodnotila, kontaktujte svoji asistenční linku. Ta pak může s místními úřady komunikovat za vás. V ostatních případech je ale potřeba počítat s tím, že škoda z pojištění bude vyřízená podle toho, k čemu dospěje policie.

"Nevlastníte-li auto, jímž jedete, pro případ nehody (ale někdy i při průjezdu hranic) je užitečné mít u sebe na cestu potvrzení majitele (firmy, leasingové společnosti, rodičů, přátel), že s vozem můžete do ciziny cestovat. V opačném případě může být nezbytné si takový písemný souhlas dodatečně vyžádat a čekat na něj v zahraničí, protože bez něj vás místní policie nebo jiné orgány nepustí dál," uzavírá pojišťovna.