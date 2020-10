Bouře Alex se valí na Německo. Vichr o síle orkánu zasáhl i další země

"Zůstaňte doma, pokud můžete," vybízejí obyvatele Německa meteorologové. Nad zemi se totiž přesouvá bouře Brigitte, u které odborníci očekávají vichr až o síle orkánu. Vítr nad Německem se zvedá už od soboty, v neděli však může dosáhnout rychlosti i 100 km/h.

Od pátku Brigitte/Alex zuří nad západofrancouzskou Bretaní. Bez proudu skončilo zhruba 80 tisíc lidí z pobřežních oblastí a vichr tam dosahoval více než 180 km/h. Bouře se zformovala nad Atlantikem.

Úřady v zasažených oblastech varují také před sesuvy půdy, které mohou nastat kvůli silným dešťům. Na jihozápadě Anglie bouře způsobila dopravní chaos a výpadky proudu.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.



The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB