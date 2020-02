Dennis nebo Victorie? Meteorolog vysvětlil zmatky v názvech bouří

V Německu názvy vybírá Institut pro meteorologii na univerzitě v Berlíně. Pro letošní rok bude institut vybírat tlakovým nížím ženská křestní jména a pro tlakové výše mužská. V následujícím roce se to pak prohodí. K dodržování rovnosti mezi pohlavími dochází i v oblasti počasí.

Dříve lidé o jménech bouří neměli ani ponětí. "Nebylo to veřejnosti známé. První případ, kdy byla tlaková níže veřejně známá pod nějakým jménem, byl právě Kyrill z roku 2007. Jinak tlakové níže měly jména předtím, ale čí to byl nápad to opravdu nevím. Ale je pravda, že už dávno před Kyrillem tlakové níže měly název a tlakové jevy se nazývaly jako důsledky bouře nebo důsledky vichřice Kyrill, Emma, Herwart," vysvětlil Stanislav Racko z Oddělení meteorologických předpovědí ČHMÚ.

Každý stát si jména pro bouře volí sám. Ve Velké Británii se tím v roce 2015 začala zabývat meteorologická služba Mett Office, v Irsku zase Met Éireann. Španělsko, Portugalsko a Francie se spojily a zavedly vlastní systém. Podobně to udělalo také Norsko, Švédsko a Dánsko.

Východní Evropa většinou přijímá názvy od německé univerzity, někdy si ho ale přizpůsobí svému jazyku. Například bouři Xaver označovali Poláci jako Ksawery. Podle univerzity se také řídí čeští meteorologové. "Názvy, které jsou všeobecně známé, pocházejí většinou z německé univerzity v Berlíně, ale je to už několik desítek let," dodal Racko.

Do vybírání názvů se ale může zapojit každý. Není to však levná záležitost. V rámci kampaně Wetterpate za jméno pro tlakovou níži zaplatíte 199 eur (přes pět tisíc korun), za tlakovou výši pak dáte o sto euro více (tedy přes sedm tisíc korun). Výdělek pak poputuje do institutu, který díky penězům může pokračovat ve své práci.

Podle portálu Wetter se sjednocení v nazývání bouří nejspíš nedočkáme a na zmatek mezi jmény si musíme zvyknout.

Podívejte se, jak se bouře Victorie pohybuje