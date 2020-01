Bouře Gloria řádí ve Španělsku. Třináct obětí, čtyři lidé se pohřešují

Vlny dosahující výšky až čtrnáct metrů bičující pobřeží oblíbených španělských letovisek. Zemi ničí rozvodněné řeky i přívaly sněhu ve vyšších polohách. Španělsko se vzpamatovává z úderu bouře Gloria.

Na vyčíslení škod je podle premiéra Pedra Sáncheze ještě příliš brzy. Už teď je ale jasné, že půjde o sumy šplhající do stovek milionů korun. Gloria napáchala nejhorší škody za posledních dvacet let.

"Všechny domy na promenádě jsou zasažené. Je to katastrofa. To je to jediné slovo, kterým jde popsat současná situace v Tossa de Mar. Voda se na nás valila z obou stran, od moře i povodeň z vnitrozemí," řekla majitelka jedné z místních restaurací.

Sánchez svolal na pátek mimořádné zasedání vlády a slíbil rychlou pomoc. Nejhůř zasažené je Katalánsko, Andalusie a Baleárské ostrovy. Pět obětí hlásí Valencie. Záchranáři stále pátrají po čtyřech nezvěstných. "Nejdůležitější je, že stojíme bok po boku a spolupracujeme," řekl Sánchez.

Španělský premiér je přesvědčený, že za neobvyklou silou zimní bouře stojí klimatické změny. Bez elektřiny se ocitlo více než 200 tisíc lidí a školy zůstaly uzavřené.

To nejhorší má Španělsko podle meteorologů už za sebou. Gloria ale svou sílu předvedla i v sousední Francii. Kvůli vydatným srážkám se rozvodnily řeky na jihozápadě země. I tam se ale situace začíná pomalu uklidňovat a více než tisíc evakuovaných se může vrátit domů.