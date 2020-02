Bouře Jorge udeřila na Británii! Hasiči se bojí záplav, staví zábrany

Kritický stav vyhlásila policie především v Jižním Walesu, kde kvůli vydatnému dešti hrozá záplavy. Hasiči v noci na sobotu vyjížděli k desítkám případů.

"Pohotovostní služby společně s odděleními územního plánování, místními zdravotními úřady a organizacemi, neustále pracují na zajištění bezpečnosti a dobrých životních podmínek postižených, minimalizaci škod na infrastruktuře a majetku," uvedla police ve Walesu.

"Předpokládáme, že v důsledku dešťových srážek přes noc opět stoupne hladina řek. Situaci pečlivě sledujeme," uvedla Agentura pro životní prostředí. Jorge může v zemi způsobit velké škody. Přes 1000 lidí v současnosti pracuje na zábranách proti povodním, navíc připravují čerpadla na vodu a opravují poškozená obranná zařízení.

