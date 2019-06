Bouře narušila čapí hnízdo! Lidé sledovali boj o přežití mláďat

"V sobotu 15. 6. prošla přes Staré Město pod Sněžníkem silná bouřka s větrem a velkými kroupami. Bohužel poškodila čapí hnízdo a uvěznila pod větvemi dvě ze tří čápat. Po konzultacích s ornitology (s ČOS) a poté, co jsme zjistili, že samice bouřku nepřežila, jsme se rozhodli do hnízda zasáhnout. Ornitolog vypletl dvě vysílená mláďata z větví a spustil je z komína," uvedla mluvčí webu Probio.cz, které čápy sleduje, Barbora Hernychová.

"Třetí čápě, které bylo v dobrém stavu, na hnízdě ponechal. Dvě mláďata byla předána do Záchranné stanice Ruda nad Moravou, kde by se měla zotavovat a pokud budou v pořádku, budou se ornitologové snažit je vložit do některého z hnízd, aby se naučila vše, co je pro jejich život ve volné přírodě potřeba," dodala Hernychová.

Lidé, kteří živý přenos sledují, měli o zasypaná ptáčata obavy. Firma ale u živého vysílání upozorňuje, že vše nechává na přírodě. "Do života v čapím hnízdě nikterak nezasahujeme, ptáky nerušíme a respektujeme zákony přírody. Necháváme veškerému dění v hnízdě přirozený vývoj. Pokud se v hnízdě vyskytne pohled, který se vám nebude líbit, přestaňte přenos prosím sledovat," je uvedeno u živého vysílání na stránce Probio.cz.



Firma se rozhodla, že čápy podpoří v Záchranné stanici finančně. Pomoci můžete i vy na webu darujme.cz.