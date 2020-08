Bouře poničila strom. Majitel jej chtěl pokácet, úřad nařídil nasadit dva nové

Na kancelář ombudsmana se obrátil majitel pozemku, kterému úřad sice povolil pokácet lípu, ale nařídil mu zasadit dvě nové a pět let se o ně starat.



"Stěžovatel namítal, že lípa nebyla v dobrém stavu a ohrožovala majetek či zdraví osob, což potvrdilo i odborné stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Šlo o vzrostlou lípu o obvodu kmene 300 centimetrů, které se při vichřici vylomila mohutná kosterní větev," přiblížila kancelář.



Vylomením větve se u stromu změnilo těžiště, v místě rozlomení navíc začal hnít. Pokud strom ohrožuje něčí život, podle zákona není třeba žádat o povolení k pokácení, stačí jen informovat orgán ochrany přírody. Majitel tedy úřad informoval a očekával potvrzení, místo toho mu ale přišlo nařízení o výsadbě nových stromů.



Majitel pozemku pak hnal případ i před soudy, ty ovšem daly zapravdu úřadu. Lípa byla podle soudů sice poškozená, ale nebylo prý nutné její okamžité pokácení.

Majitel zvažoval, že se obrátí i na Evropský soud pro lidská práva, ombudsman mu ale poradil, jestli by nebylo výhodnější radši stromy zasadit a starat se o ně.



"Úřady daly najevo připravenost provést nucený výkon rozhodnutí formou exekuce, tedy pokud by stěžovatel povinnost nesplnil, úřady by výsadbu stromů zajistily samy a náklady by po stěžovateli vymáhaly exekučně. V takovém případě by stěžovatel musel uhradit náklady řízení, které mohou být mnohem vyšší ve srovnání s nákupem dvou stromků a zajištění pětileté péče o ně," doplnila kancelář ombudsmana.