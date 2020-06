Bouřky a déšť sucho nezažehnaly. Pomoci můžou až zimní srážky

Po vydatných deštích a bouřkách posledních týdnů by se mohlo zdát, že je sucho zažehnáno. Ale ani zdaleka to není pravda. Podle odborníků se vodou nejvíce nasytila svrchní část půdy. Ale horší je to s hladinou vody ve studních a se spodní vodou, které ve skutečnosti moc nepřibylo.