Bouřky se ženou Českem, na Liberecko přinesly vydatné srážky a kroupy!

Podle meteorologů se v pondělí srážky vyskytnou na většině našeho území, podle mapy srážek by pršet nemělo jen na jihozápadě České republiky. Předpověď se vyplnila, bouřky udeřily například na Liberecku.

Přímo v Liberci kromě velkého množství srážek padaly také kroupy. Podle radaru se silné bouřky vyskytují na mnoha místech republiky. To potvrzuje i detekce blesků.

Srážky nad Českem - 14:45:

Podle ČHMÚ by měl déšť k večeru ustávat, další srážky a výjimečně bouřky by se mohly objevovat už v úterý ráno, přes den by se pak měly vyskytovat zejména v jihovýchodní části našeho území.

Blesky nad Českem - 14:50:

Nejvíce slunce a nejméně srážek očekávají meteorologové uprostřed týdne.

"Dominantním tlakovým útvarem, který bude po celý tento týden ovlivňovat počasí u nás, bude tlaková níže nad Skandinávií a Norským mořem. Kolem ní budou přes střední Evropu postupovat v západním proudění z Atlantiku frontální systémy. Jen uprostřed týdne se k nám od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu, který v pátek znovu zeslábne," popisuje situaci meteorolog ČHMÚ Pavel Borovička.

