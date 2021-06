ONLINE: Bouřky v Česku zůstávají. V dalších dnech budou ještě silnější

Problémy se přesunuly do Čech

Bouřky v noci řádily hlavně v Čechách. V Jihočeském kraji hasiči řešili především popadané stromy. "Od 2:30 do 5:30 evidujeme v souvislosti s bouřkami a deštěm 20 zásahů. Z toho 15 stromů, dvě pročištění zanesených okapů a propustků, kdy šla voda střechou do domů v Českých Budějovicích, čerpání vody ze sklepa rodinného domu ve Vodňanech, zastavení přítoku vody do domu v Chřesťovicích a zatečení vody střechou do Tesca ve Vodňanech," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.