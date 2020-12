Ministr Brabec skončil v nemocnici, odvezli ho po jednání uhelné komise

Krátce po dopoledním jednání tzv. uhelné komise musel být do nemocnice převezen ministr Richard Brabec, který je zodpovědný za ekologii. Potvrdila to TN.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Ministr se kvůli náhlým zdravotním problémům, které mluvčí odmítla upřesmit, nezúčastnil ani tiskové konference po jednání.

V posledních týdnech ministr Brabec čelí kritice kvůli opakovaným únikům chemických látek do řeky Bečvy. Veřejnost znepokojuje zejména vlekoucí se vyšetřování úniku kyanidu, protože v úvahu přichází i možnost, že za to zodpovídá firma patřící do holdingu premiéra Andreje Babiše.