Brabec končí jako vicepremiér. Nahradí ho Schillerová a Havlíček

Premiér Andrej Babiš (ANO) chystá změny na pozici vicepremiéra, ministra pro životní prostředí Richarda Brabce (ANO) nahradí ministryně financí Alena Schillerová(za ANO) a nováček ve vládě - ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Babiš to dnes uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Havlíček ČTK potvrdil, že bude místopředsedou vlády pro hospodářství. Schillerová má mít na starosti ekonomiku a finance. Včetně ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) tak bude mít menšinový kabinet nově tři vicepremiéry.

Rozhodnutí Babiš vysvětlil potřebou reagovat na změny ve struktuře hospodářství. "Musíme popsat závislost na jednotlivých oborech a řešit problémy pracovní síly," řekl Babiš Hospodářským novinám.

Jmenování Schillerové a Havlíčka vicepremiéry už podepsal i prezident Miloš Zeman. Oba do funkce nastoupí 30. dubna.



Zpráva o změnách ve vedení vlády přišla den poté, co portál Neovlivni.cz uvedl, že má Andrej Babiš vybranou náhradu i za sebe přímo do čela vlády. Měla by jí být současná ministryně financí Alena Schillerová.