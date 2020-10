Bramboromat ve Velharticích je hitem, stačí vhodit mince a podržet tašku

Už od letošního července se ve Velharticích kromě krásného hradu pyšní i místní raritou, takzvaným bramboromatem.

"Jsme první, kdo to dal dohromady a vymyslel. Návštěvníci našeho bramboromatu tvrdí, že to nikdy ještě neviděli," uvedl tamější šlechtitel brambor Viktor Kopačka.

Stovky turistů, kteří původně přijeli jen na prohlídku hradu, často odjíždí s plnými taškami brambor. "No líbí se mi to, mělo by to být v republice na více místech. Určitě si koupím na ochutnání," řekl jeden z nich.

"Nejvíc se prodá za víkendy, kdy je tady hodně návštěvníků. Okolo pěti, šesti metráků se prodá," pokračoval Kopačka.

Jedna várka jsou dva kilogramy. Většinou ale dostanete o něco víc. Stroj přitom funguje na jednoduchém principu. "Váha naváží dva kilogramy a mincovník jí dá pokyn, aby je vysypala. Potřebujeme samozřejmě zásobu brambor, aby byla dostatečná, abychom u toho neustále nemuseli stát a doplňovat," vysvětlil Kopačka.

Pokud jste si z domova nevzali tašku, nevadí, u automatu je jich dostatek. Nasadíte ji na rouru a vhodíte mince. Nezapomeňte ale, že musíte vhodit přesně, protože automat nevrací. A podle návodu je to pěkný fofr, tak si tašku rozhodně podržte. Opravdu si dejte pozor na zvolené pořadí, po vhození mincí toho totiž už moc nestihnete.

Bramboromat ale není jen turistickou atrakcí, je hitem pro lidi z celého okolí.



Tvůrci už teď přemýšlejí nad inovací. Do budoucna by si mohli zákazníci například vybírat z více odrůd. Letos prodej ukončí až s většími mrazy.