Brambory koupíte i za tři koruny! Rady, kde je seženete nejlevněji

Tři koruny - to je nyní cena za jeden kilogram brambor od českých pěstitelů. Ti se totiž zbavují loňských zásob, aby uvolnili sklady pro letošní sklizeň. Kvůli zavřeným restauracím, školním jídelnám a také loňské bohaté úrodě jich ve skladech mají stále tisíce tun.

Zatímco v obchodech dáte za kilogram brambor okolo dvacetikoruny, ve velkoskladech můžete kilogram koupit i za tři koruny. Právě tam by se proto měli zájemci, kteří chtějí sehnat tuto plodinu co nejlevněji, vydat.

Někteří zemědělci, jako třeba ti v ostravské Staré Bělé, se už připravují na novou sezonu. Velkosklady jsou v Praze, Hradci Králové, Fryčovicích na Frýdecko-Místecku nebo v Horní Cerekvi. Všechny je potřeba vyprázdnit.

Podobně jsou na tom ale i sami pěstitelé. Paní Staňková vlastní s manželem několik polí, roky produkují kvalitní brambory a i oni mají na skladě desítky tun. "Máme ještě dost plný sklad, lidé si chodí, za to jsme rádi, protože tím, že se zavřely školky, školy, restaurace, jídelny, tak nám ti odběratelé velice ubyli," vysvětlila.

Cenu si ale udržují okolo deseti korun za kilo, jinak by se jim produkce nevyplatila. Doufají, že menší zákazníci si pro brambory ještě přijedou. "Když se dostanete pod výrobní náklady, je to špatně. Banka se vás neptá, jestli máte na to, abyste splatili, nebo ne," objasnila pěstitelka.

"Ceny v supermarketech jsou podstatně vyšší - až čtyřikrát. Je to dáno především vysokými maržemi obchodníků, chybu tedy nemůžeme hledat na straně zemědělců, ale na straně obchodních řetězců," vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Každý Čech spořádá za rok asi 70 kilogramů brambor, jenže na osobu se u nás vyrobí zhruba o dvanáct kilo méně. A tak se musí brambory dovážet - nejčastěji z Německa, ale i z Francie nebo Nizozemska.