Brazilská mutace je u těhotných žen agresivnější. Odložte početí, žádá vláda

Brazilská vláda žádá své obyvatelky, aby, pokud je to možné, odložily těhotenství, dokud se situace kolem pandemie koronaviru nezlepší. Ukazuje se totiž, že brazilská mutace viru je u těhotných žen agresivnější.

Brazílie je v absolutních číslech třetí nejpostiženější, v jihoamerické zemi se nakazilo koronavirem již více než 13,8 milionu lidí a nákaza se dál rychle šíří. Významně k tomu přispívá silně infekční varianta P1, o které se hovoří jako o brazilské mutaci.

V souvislosti s ní úředník z ministerstva zdravotnictví Raphael Parente vyzval ženy, aby zakládání rodiny zatím odložily. "Je-li to možné, měly by ženy těhotenství odložit na lepší časy, aby ho měly klidnější. Samozřejmě tu nemluvíme o ženách, kterým je 42, 43 let, ale pro mladou ženu je teď lepší nějakou dobu počkat," prohlásil na tiskové konferenci.

Uvedl, že ministerstvo usilovně pracuje na studiích o těhotenství a mutacích koronaviru. Žádná oficiální studie zatím k dispozici není, nicméně klinická praxe odborníků ukázala, že brazilská varianta má na těhotné ženy agresivnější účinky.

Podle ministerského úředníka se dříve vážný průběh pozoroval především u žen ve třetím trimestru a po porodu, v poslední době ale přibylo těžkých případů žen ve druhém i prvním trimestru.

K doporučení se ministerstvo uchýlilo i kvůli tlaku na zdravotní systém. Brazilská mutace je v tuto chvíli v zemi dominantní variantou koronaviru, rychle se šíří a stále častěji postihuje mladší lidi. Údaje z nemocnic ukazují, že v březnu tvořili více než polovinu pacientů na jednotkách intenzivní péče lidé mladší 40 let, píše zpravodajský web The Guardian.

Prezident Brazílie Jair Bolsonaro i přes nárůst případů odmítal lockdown a pořádal velké akce, na kterých byl vídán bez roušky. Teprve nedávno uznal očkování jako možné řešení pandemie, distribuci vakcín v zemi ale provází problémy a zpoždění.

Podle místních médií bylo tento týden v některých městech očkování zcela pozastaveno kvůli nedostatku vakcín. Navzdory tomu hlavní město São Paulo v pátek oznámilo, že otevře restaurace a obchody.



