Břeclavské sídliště obydlely slepice. Pomůžou s likvidací zbytků jídla

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky. Tímto heslem se řídí v Břeclavi. "Jde o kontejner na bioodpad, potažmo v tomto případě odpad z kuchyně. Snažíme se tady tímto projektem zpopularizovat téma bioodpadu a jeho třídění v návaznosti na motivační systém třídění odpadu, který budeme zavádět od nového roku," uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Princip je prostý. Lidé ze sídliště budou mít možnost odnést zbytky do nádoby vedle kurníku. "Co slepice sní, ať sní. A možná snese i vajíčko, uvidíme. A co nesní, tak ať se zkompostuje. To znamená, že chceme využít maximálně všechny kuchyňské zbytky. Nejenom ty rostlinné, co se běžně kompostují, ale i ty živočišné - třeba starý salám nebo šunku - něco, co už prostě na kompostér nepatří. Slepičky to zvládnou úplně bez problému," vysvětlil princip výrobce BIOtejneru Radek Staňka.

Co slepice nesní, to se v prodyšném prostoru zkompostuje. Jako odměnu si pak lidé budou moci odnést vajíčka nebo hnojivo. Nad bezpečím nových obyvatelek sídliště budou bdít kamery městských strážníků. "Samozřejmě jde o zkušební řešení, takže s určitým vandalismem bohužel musíme počítat," prohlásil Matuška.

Radnice ale věří, že místní vezmou zvířata pod svá křídla. V rámci výuky se o slepice budou starat i děti z nedaleké školy. "Ty slípky by každý měsíc adoptovala jiná třída, aby děti neviděly vajíčko jenom z prodejny," tvrdí Staňka.

Nápad se většině místních zamlouvá. "Vypadá to dobře, můžou si tady děti krmit slepičky z domácích produktů, takže budou spokojený a budou mít zábavu," vyjádřil se jeden z místních.

Najdou se ale i odpůrci. "To jako vážně? Chudáci slepice, neustále ve stresu z těch houfů lidí a projíždějících aut. Kdo bude kontrolovat, čím je kdo krmí? Proč místo týrání zvířat tam nedáte jednoduchý bezúdržbový kompostér," zaznělo v diskuzi na internetu.

Výrobce BIOtejneru už požádal o patent. "Jestli nám to schválí, to nevím. Ale je to dost šílené na to, aby to fungovalo," má jasno Staňka. Pokud se nápad během půl roku osvědčí, má břeclavská radnice vytipované další tři lokality, kde chce umístit další "kurníky".