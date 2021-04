VIDEO: Zdolal mrakodrap bez jištění, zatkli ho! Brit nám řekl, proč to udělal

Britský lezec George King se v Barceloně postaral o dechberoucí podívanou. Zcela bez jištění vylezl na 116 metrů vysokou budovu hotelu Meliá. Po nebezpečném kousku ho zatkla policie a dala mu pokutu.

Kingovi cesta po skleněné fasádě trvala zhruba 20 minut. "Když jsem byl nahoře, připadalo mi, jako bych se ocitl v úplně jiné dimenzi blaženosti. Když jsem cestou dolů potkal policii, měl jsem pořád hlavu v oblacích,“ prohlásil mladý lezec po zdolání budovy.

Redakce TN.cz britského odvážlivce zkontaktovala, aby zjistila, proč vyhledává nebezpečí a leze na tak vysoké budovy bez lana či jiného jištění. Není to totiž poprvé, co King vylezl až na vrchol některého z mrakodrapů. V roce 2019 zdolal i londýnský The Shard (Střep) vysoký 310 metrů.

Poté sice strávil šest měsíců v nápravném zařízení, svých schopností Spider-mana se přesto vzdát nechce. Hlavu si nedělá ani z případných pokut. "Cítím se živý! Nemám strach," svěřil se TN.cz. "Nebojím se policie," dodal.

George King pochází z Oxfordu a v současné době cestuje po Evropě v dodávce. Na sociálních sítích má tisíce fanoušků, najdou se ale i lidé, kteří jeho chování odsuzují a podle kterých zbytečně hazarduje. Jemu samotnému dobrodružný způsob života vyhovuje.