Brit se přiznal k účasti na popravách teroristů, asistoval "Džihádistu Johnovi"

Podle agentury AP je Kotey jedním ze čtyř členů Islámského státu, kterým jejich zajatci přezdívali "Beatles" kvůli jejich britskému přízvuku. On a další muž, El Shafee Elsheikh, byli loni přivezeni k soudnímu líčení do USA poté, co byla Británie ujištěna, že ani jeden z nich nebude čelit trestu smrti.

Kotey u soudu přiznal vinu v souvislosti se smrtí čtyř amerických rukojmí – novináře Jamese Foleyho, novináře Stevena Sotloffa a humanitárních pracovníků Petera Kassiga a Kayly Muellerové a také evropských a japonských státních příslušníků, kteří byli také drženi v zajetí.

Elsheikhena čeká soudní líčení v lednu. Třetí Beatle, Mohammed Emwazi, také známý jako "Džihádista John", byl zabit při útoku bezpilotního letounu v roce 2015. Čtvrtý člen si odpykává trest odnětí svobody v Turecku.

Obžalovaný Kotey uzavřel dohodu o přiznání viny, která zahrnuje povinný minimální trest doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Po 15 letech by však mohl být převezen do Spojeného království, kde by čelil možným dalším obviněním. Uzavřením dohody se také zavázal, že bude spolupracovat s úřady a odpovídat na otázky týkající se jeho působení ve skupině Islámský stát. Není však povinen svědčit u Elsheikhova procesu.

BREAKING: A British national admitted in a federal courtroom near Washington, D.C., that he played a leadership role in an Islamic State scheme to torture, hold for ransom and eventually behead American hostages. https://t.co/R7F82Kk2rh — The Associated Press (@AP) September 3, 2021

V dohodě o přiznání viny rovněž připouští, že doživotní trest bude akceptovat i ve Spojeném království. Pokud by tam dostal trest nižší než doživotí, dohoda vyžaduje, aby si i přesto odpykal zbytek svého doživotního trestu, a to buď ve Spojeném království, nebo bude převezen k výkonu zbytku trestu zpět do USA. Podle dohody se také musí setkat s rodinami obětí, pokud o to požádá.

Během líčení Kotey uvedl, že odcestoval do Sýrie, aby se zapojil do vojenského boje proti syrským silám Bašára Asada a že nakonec přislíbil věrnost vůdci Islámského státu Abú Bakrovi al-Bagdádímu. "Uznávám, že budu vnímán jako radikál, který zastává extremistické názory," řekl Kotey.

Připustil, že se podílel na únosech a zadržování zajatců a že vedl snahy o získání výkupného. Brutální násilí, které bylo pácháno na rukojmích označil za nezbytnou součást jejich strategie, jak donutit západních vlády k vyplacení výkupného.