Velká Británie chce zrušit karanténu pro turisty z jiných zemí

Britský ministr dopravy Grant Shapps ve čtvrtek oznámil, že plně očkovaní Britové, kteří se do svojí domoviny budou vracet ze zemí se středním rizikem nákazy koronavirem, už nebudou muset do karantény. V pátek ale Shapps měl dobrou zprávu i pro naočkované turisty z jiných zemí. Také oni by se podle informací agentury Reuters mohli dočkat zrušení povinné karantény.

"Chceme tuhle možnost lidem zpřístupnit. Usilovně na tom pracujeme, " okomentoval Shapps plán, který britská vláda hodlá brzy uskutečnit.



Datum zatím neoznámil a s jistotou se neví ani to, kterých zemí se by změna měla týkat.

"V příštích týdnech budeme vědět víc. Potom také budeme schopni zveřejnit konkrétní kroky pro konkrétní země z celého světa, " uvedl Shapps.

Celý proces se ale nespíš neobejde bez komplikací. Největší výzvu pro britskou vládu představuje uznávání očkování. V každé zemi totiž funguje systém vydávání certifikátů o dokončeném očkování trochu jinak.

"Se státy Evropské unie to je jednodušší, protože na rozdíl od například Spojených států mají jednotný digitální očkovací certifikát," doplnil Shapps.