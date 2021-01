Britský osud odmítl vydat zakladatele portálu Wikileaks Juliana Assange do Spojených států. USA ho viní ze špionáže a zveřejňování tajných informací. Soudkyně Vanessa Baraitserová odmítla Assange vydat kvůli obavám o to, že by americké úřady nedokázaly zajistit, že si v cele nesáhne na život. Očekává se, že americká strana podá proti rozhodnutí odvolání.