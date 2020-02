Británie si došlápne na pracující cizince. Výrazně zpřísní podmínky!

Velká Británie chce radikálně zpřísnit podmínky pro všechny, kteří do Spojeného království přijíždějí za prací. Problém budou mít lidé s nízkou kvalifikací nebo ti, kteří neumějí dobře anglicky. Žadatelé by měli mít už dopředu zajištěnou pracovní pozici s platem v přepočtu minimálně 61 tisíc korun měsíčně.

Přitáhnout talentované a vzdělané a snížit počet těch, kteří do Velké Británie přicházejí s nedostatkem zkušeností - to si britská vláda slibuje od nového imigračního zákona.

"Poprvé za desítky let vláda dokázala převzít kontrolu a spustit svůj vlastní imigrační systém poté, co jsme opustili Evropskou unii. Což znamená, že dostatečně snížíme migrační čísla - to je hlavní cíl této politiky bodového systému," vysvětluje britská ministryně vnitra Priti Patelová.

Na každého nově příchozího do Velké Británie, ať už ze země EU nebo z ostatních států, bude nahlíženo stejně. Přistěhovalci budou muset získat minimálně 70 bodů.

Povinně bude muset přistěhovalec splňovat tři podmínky. Mít práci u schváleného zaměstnavatele, na kvalifikované úrovni a umět se domluvit anglicky. Dalších dvacet bodů musí získat v některé z dalších kategorií - například za vyšší plat nebo doktorát.

Opozice ale systém označuje za směšný. Podle ní vláda nepřemýšlela o tom, jaké účinky bude mít tato politika na ekonomiku země a jaké signály by to vyslalo k imigrantům, kteří už v Británií žijí a pracují.

"Je to děsivé, ale pořád věřím, že to není názor celé Velké Británie, ale jen jedné politické strany," doufá Tereza Tomanová, která žije v Londýně.

Podle lidí, kteří v Británii žijí, je dosažení potřebné finanční hranice pro lidi ze zahraničí často nereálné. "Restaurace, hospody podle mě nebudou schopné dát lidem tolik peněz, aby si udržely přísun lidí z Evropské unie, na kterých tyhle pozice částečně stojí," má jasno Tomanová.

Britská vláda ale argumentuje tím, že tři miliony lidí z Evropské unie už zažádaly o trvalý pobyt a na tamním pracovním trhu zůstanou i po brexitu a tudíž se na nové imigranty nebude muset spoléhat.