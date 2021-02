Británie vyzývá, ať si lidé neplánují letní dovolenou. V zahraničí ani doma

Britové by si podle tamní vlády zatím neměli rezervovat letní dovolenou, a to ani v zahraničí, ani doma. V tuto chvíli totiž není jasné, jaké opatření budou v létě platit a zda pak lidé nebudou muset hromadně kvůli restrikcím rušit zarezervované pobyty. Zároveň Británie oznámila, že za lhaní o návratu z rizikové země občanům hrozí tvrdé sankce.

Zatímco britští úředníci naznačovali, že v roce 2021 to s cestami do zahraničí nemusí dopadnout dobře, ministry dopravy Grant Shapps zazdil i domácí turismus, tedy prozatím. Vyzval občany, aby s rezervacemi letních pobytů v zahraničí i ve Velké Británii zatím počkali.

Zpráva přichází podle CNN poté, co ministr zdravotnictví Matt Hancock oznámil, že lidem, kteří lžou o pobytu v rizikových zemích, hrozí pokuta ve výši 10 tisíc liber (necelých 300 tisíc korun), nebo dokonce deset let ve vězení.

"Nevíme, kde do léta budeme, co se týká počtu případů, úmrtí či vakcinací," uvedl Shapps pro BBC. "Dokud nebudeme znát cestu z lockdownu a nebudeme mít více údajů o vakcínách, prosím, nekupujte si dovolené," vyzval Brity.

Zatím je podle něj příliš brzy na to říct, jak by mohla vypadat opatření v létě. Dodal, že Spojené království hovoří s ostatními zeměmi o zavedení mezinárodního systému, který by kontroloval, zda jsou lidé testovaní či očkovaní.

Podle českého ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je ve hře i varianta zákazu cestování mezi regiony. Premiér to ale označil za nesmysl: