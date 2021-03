Británie zpřísňuje po brexitu azylový systém

Británie hodlá zavést nová pravidla pro udělování azylu, což uprchlíkům, kteří nelegálně vstupují do země, ztíží pobyt v zemi. Ministryně vnitra Priti Patelová novelizaci nazvala pevným, ale spravedlivým systémem. Informace přinesla agentura Reuters.

Od doby, kdy Británie na konci loňského roku dokončila svůj odchod z Evropské unie, chce premiér Boris Johnson představit novou nezávislou vizi země a představit novinky v politice v oblasti obrany a zahraničních věcí vůči imigraci.

V tom, co vláda nazývá největší reorganizací azylového systému za poslední desetiletí, stanoví plán na rychlejší přesídlení uprchlíků, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí, a naopak pobyt omezí těm, kteří do Británie přicházejí nelegálně.

"Podle našeho nového plánu pro imigraci, pokud lidé přijdou nelegálně, již nebudou mít stejné nároky jako ti, kteří přicházejí legálně, a bude pro ně těžší tady zůstat," uvedla Patelová v prohlášení.

"Profitování z nelegální migrace do Británie již nebude stát za to riziko. Pašeráky lidí čekají podle nových pravidel maximální doživotní tresty.... Neomlouvám se za to, že tyto změny jsou tvrdé, ale protože také zachrání životy a zaměří se na pašeráky lidí. Jsou také nepopiratelně spravedlivé," argumentovala ministryně Patelová.

Patelová také uvedla, že ti, kteří cestou do Británie projdou po cestě bezpečnou zemí, jako je Francie, nebudou mít okamžitý přístup do sociálního systému, a že vláda "zastaví bezskrupulózní zneužívání systému tím, že se tyto osoby budou vydávat za nezletilé děti".

Snížení imigrace bylo jedním ze slibů kampaně Vote Leave, pro kterou byl Boris Johnson během referenda o členství v EU v roce 2016 ústřední postavou. Vláda tehdy prohlásila, že zpřísní svůj azylový systém po brexitu.