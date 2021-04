Británii čeká velké rozvolnění. Otevře obchody, kadeřnictví i zahrádky

Obchody s jakýmkoliv zbožím, posilovny, zoologické zahrady, kempy, služby jako kadeřnictví nebo kosmetika a také zahrádky restaurací a hospod budou od 12. dubna Britům k dispozici. Otevření podniků se chystá oslavit sám premiér Boris Johnson.

"V pondělí 12. dubna půjdu i já do hospody a opatrně, ale neodvratitelně si ke rtům přiložím půllitr piva," prozradil. Přesto by se podle vlády neměli Britové radovat předčasně.

V zemi platí do poloviny května zákaz cestování do zahraničí. Kvůli různým mutacím covidu-19 by se mohl prodloužit a lidé by neměli možnost užít si letní dovolené v teplých přímořských oblastech. "V dohledné budoucnosti budeme mít s covidem značné problémy. A nemyslím si, že bychom měli předstírat opak," nechal se slyšet šéf britských zdravotníků Chris Whitty.

Opatření se zmírňují také v Portugalsku. Děti mladší 15 let znovu usedly do lavic, na zahrádkách restaurací můžou sedět až čtyři lidé u jednoho stolu a otevřely se i posilovny. "Trénovala jsem doma, ale už mě ta rutina trochu nudila, bylo to hodně monotónní. Nedá se to srovnat s cvičením s vybavením," svěřila se návštěvnice posilovny Ana.

Nejhůře zasaženou zemí v Evropě zůstává Francie s necelými pěti miliony případů.