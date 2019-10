Británii čekají volby v prosinci po sto letech. Lidi už brexit unavuje

Místo příprav na vánoční svátky drama u volebních uren. To čeká Brity 12. prosince. Britští poslanci se v úterý večer po mnohahodinové debatě dohodli na předčasných volbách. "Pro hlasovalo 438 poslanců, proti se vyslovilo 20. Takže pro vítězí, pro vítězí," hlásil ve předseda Dolní sněmovny John Bercow.

Konání prvních prosincových voleb za posledních téměř sto let musí ještě do konce týdne formálně posvětit Sněmovna lordů. Poté, co bude příští týden ve středu oficiálně rozpuštěn parlament, začne předvolební kampaň.

Boj o to, kdo po předčasných volbách usedne v britském parlamentu, potrvá jen pět týdnů. Za tu dobu se musí britští voliči rozhodnout, kdo jejich zemi nakonec vyvede z Evropské unie.

"Nejspíš půjdu volit, zatím ale nevím koho. Myslím, že spousta Britů ztratila veškeré své iluze," uvedla obyvatelka Londýna Jessica Fullerová. "Něco se už konečně musí změnit. Je mi z brexitu zle a jsem z toho už unavený, stejně jako většina lidí v téhle zemi," souhlasil Wayne Sherraat z Manchesteru.

Na konání předčasných voleb začal premiér Boris Johnson tlačit poté, co zákonodárci sice posvětili jím vyjednanou dohodu o brexitu, ale odmítli ji schválit zrychleným způsobem. Opoziční labouristé hlasování o konání předčasných voleb nejprve bojkotovali, nakonec se ale splnila jejich podmínka, že nedojde k brexitu bez dohody, a tak souhlasili.

Čas na schválení dohody o brexitu budou mít nově zvolení poslanci do 31. ledna. "27 členských států Evropské unie formálně přijalo odklad. Mohl by to být poslední. Prosím, využijte tento čas, jak nejlépe můžete," sdělil předseda Evropské rady Donald Tusk. Podle předchozího plánu měla Británie ukončit své členství v Unii ve čtvrtek.