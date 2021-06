Britka po očkování přestala mluvit. Tvrdí, že je to vedlejší účinek vakcíny

Třiačtyřicetiletá Sofia dostala v květnu druhou dávku vakcíny AstraZeneca. Po několika hodinách přestala mluvit, domnívá se, že to byla těžká alergická reakce v důsledku očkování. O jejím případu informoval britský deník Daily Mail, podle kterého žena po ztrátě řeči skončila v nemocnici v Norfolku.

Tamní lékaři byli zmatení. Provedli jí vyšetření, v jejím krku ale nic neodhalili. V nemocnici zůstala hospitalizovaná týden – za tu dobu ji navštívilo několik specialistů, kteří ale její stav vysvětlit nedokázali.

Sofie se domnívá, že to mohlo být způsobeno vakcínou, britská léková agentura to však zpochybňuje. Úřad uvedl, že neexistují žádné důkazy o tom, že by ztráta hlasu měla spojitost s očkováním.

V nemocnici jí sdělili, že se jí hlas vrátí. Objednali ji na logopedii. Léková agentura sice ztrátu řeči neeviduje jako nežádoucí účinek vakcíny proti covidu-19, vyzývá však veřejnost, aby kdokoliv, kdo má potíže s mluvením po očkování, vyhledal okamžitě lékařskou pomoc.

Odborníci však zároveň upozorňují, že náhlá změna zdravotního stavu nemusí být nutně způsobená vakcínou. Pacient mohl už předtím trpět skrytým onemocněním, které neměl diagnostikované. Sofie ale tvrdí, že žádné skryté nemoci neměla.

Po očkování nemohla mluvit se svým snoubencem a šesti dětmi, což u ní vyvolalo frustraci. "Snažím se kvůli své rodině zůstat pozitivní, ale mám opravdu strach a to mě velmi ovlivňuje. Cítím se hrozně, že nemůžu svému miminku pomáhat učit se mluvit. Jeden z mých synů je autista, takže je hrozně těžké s ním nemoci komunikovat," svěřila se.

"Chybí mi číst dětem pohádky a zpívat jim před spaním. Chybí mi možnost mluvit po telefonu s rodinou v Portugalsku," dodala. Sofia dostala první dávku vakcíny v březnu, po které měla vysokou horečku a bolesti nohou.

Po druhé dávce se necítila dobře a večer už mohla jenom šeptat. Měla pocit, jako by jí někdo svíral hrdlo. "Mysleli jsme, že má alergickou reakci, tak jsem zavolal sanitku a jela do nemocnice," uvedl Sofiin partner.