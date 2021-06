Britney požádala soud o uznání svéprávnosti. Chce se vdát a mít děti

Americká zpěvačka Britney Spears ve čtvrtek osobně požádala soud o uznání svéprávnosti. Té byla zbavena po letech psychických potíží v roce 2008 a právně svěřena do péče svého otce Jamieho Spearse. Bez jeho svolení se zpěvačka nemůže vdát, ani starat se o vlastní děti.

Už 13 let je popová zpěvačka Britney Spears kvůli psychickým problémům v opatrovnictví svého otce. Ten má tak kontrolu nejen nad jejím životem, ale i nad jejím značným majetkem. Ve čtvrtek šla zpěvačka osobně požádat soud, aby správu opatrovníků zrušil. O procesu informovala agentura AP.

"Chci, aby tohle opatrovnictví skončilo. Způsobuje mi víc škody než užitku. Zasloužím si mít vlastní život," prohlásila 39letá popová hvězda při své dlouhé a emotivní řeči u soudu v Los Angeles.

Zpěvačka se také nechala slyšet, že by se ráda vdala za svého partnera Sama Asghariho a pořídila si s ním dítě. V současné situaci ale k oltáři bez svolení svého otce nemůže a o potomka se kvůli zbavení svéprávnosti starat také nesmí.

"Jediné, co chci, je vlastnit své peníze a aby mě můj přítel mohl vozit svým autem," stěžovala si před soudkyní rozzlobená zpěvačka.

Svého otce i ostatní opatrovníky zpěvačka v projevu silně kritizovala. Podle ní jim dělá dobře, když mohou ovládat někoho tak silného, jako je ona. "Nejsem na světě proto, abych byla něčí otrok," prohlásila.

"Utrpění dcery pana Spearse lituji. Pan Spears svou dceru miluje a velice mu schází," uvedla právní zástupkyně otce zpěvačky Jamieho Spearse.

K její situaci se vyjádřil i zpěvaččin bývalý partner Justin Timberlake. "To, co se s ní děje, prostě není správné. Žádná žena by nikdy neměla být takto omezována," napsal zpěvák na svém twitterovém účtu.

Podpořit zpěvačku přišly i stovky jejích příznivců, kteří se shromáždili před budovou soudu a skandovali na její podporu.

