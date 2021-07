Britney Spears přechází do útoku, otce chce žalovat za zneužití!

Popová princezna 90. let, zpěvačka Britney Spears, která už je léta nesvéprávná a v opatrovnictví svého otce, přechází do útoku. Nejen, že chce, aby bylo opatrovnictví ukončeno, navíc ve středu u soudu řekla, že chce svého otce Jamieho žalovat. Prý totiž institut opatrovnictví zneužíval.

"Jsem tady, abych podala žalobu. Jsem rozzlobená a zajdu až tak daleko," zaznělo ve středu v soudní síni v Los Angeles. Zpěvačka ostrá slova pronesla přes telefon svého právníka, píše britská BBC.

Emocionální výpověď popové ikony přišla v den, kdy soudce rozhodl, že si Britney Spears sama může zvolit advokáta, který ji bude zastupovat v právní bitvě, v níž se pokouší kontroverzní opatrovnictví přiřknuté jejímu otci zvrátit.

"Umožňujete mému tátovi ničit mi život. Musím se svého otce zbavit a zažalovat ho za zneužívání opatrovnictví," hřímala v soudní síni Britney Spears.

Zneužití opatrovnictví, o němž zpěvačka mluví, může zahrnovat například finanční zneužívání nesvéprávné osoby svěřené do péče nebo ukládání nadměrných omezení. Pokud by soud dospěl k závěru, že se něco takového opravdu stalo, určený opatrovník (v tomto případě zpěvaččin otec Jamie) by mohl o svoji funkci přijít, dostat finanční trest (například vyplácení bolestného) či hradil soudní náklady.

Po jednání soudu zveřejnila Britney Spears na svém instagramovém profilu krátké video, v němž jezdí na koni a dělá venku na trávě hvězdy. Zároveň poděkovala fanouškům za podporu a vůbec poprvé použila heslo Free Britney (Osvoboďte Britney), které její přiznivci využívají od roku 2008, kdy ji soudy svěřily do opatrovnictví jejího otce.

O kontroverzním osudu světoznámé zpěvačky byl natočen i dokument, který si můžete pustit na videoportálu VOYO.

Připomeňte si průběh soudního jednání ve středeční reportáži TV Nova: