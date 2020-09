Britové bojují s korovirem pomocí technologií! Zařízení hlídá rozestupy

Ve Velké Británii nasadili do boje proti pandemii nové chytré technologie. Zařízení, která mají lidé nosit na krku, upozorní, když nebudou dodržovat bezpečnou vzdálenost. Zároveň by měla pomoci při vyhledávání kontaktů nakažených.

Zabránit šíření koronaviru. Přesně o to usiluje britská firma zabývající se robotikou. Vynalezla signalizační zařízení zvané Bump, které zapípá, pokud u někoho stojíte příliš blízko.



"Pokud se tvoří kolony, nebo se stane nehoda, dáte tam semafor. Řidičům jednoduše vyšle varování, díky kterému je doprava bezpečnější. Stejně tak funguje i Bump. Lidé dostanou varování, že nedodržují bezpečnou vzdálenost,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Tharsus Brian Palmer.



Bump začne vydávat zvuk a svítit červeně, jakmile se k sobě dvě zařízení přiblíží na méně než 120 centimetrů. Už při dvou metrech ale vysílá varovné signály.



Zařízení je pro firmu velkou pomocí. V případě, že se některý ze zaměstnanců nakazí koronavirem, není podle výrobců nutné zastavit veškerou výrobu. Bump totiž zaznamenává i to, s kým nemocný přišel do bližšího styku.



"Pokud by došlo k nákaze ve firmě, můžeme to na minuty velmi přesně vypátrat. Porozumíme, s kým ten dotyčný přišel do kontaktu v minulosti, tudíž můžeme velmi rychle reagovat,“ dodal Palmer.



Bump je prozatím využíván pouze zaměstnanci firmy, v budoucnu by si ale tuhle chytrou hračku mohli pořídit i další zájemci. Už teď zdravotníci v Británii zkoušejí zařízení spolu s onkologickými pacienty.



Podobné "nositelné" technologie využívají i některé chytré hodinky, které zapípají, pokud si chystáte sáhnout na obličej.