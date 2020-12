Británie má začít očkovat na covid-19 o víkendu, armáda je v pohotovosti

Ve Velké Británii se začne očkovat na koronavirus už o víkendu, píší tamější média. Regulační agentura pro léčiva a zdravotnické výrobky (MHRA) by měla každým dnem schválit vakcínu americké společnosti Pfizer. Do akce v souvislosti s tím povolali v ostrovním království i armádu.

První Britové se nejspíš dočkají očkování proti covidu-19 už o víkendu. Tamní regulátor léčiv by měl každým dnem schválit vakcínu společnosti Pfizer, píše portál The Sun.

Od očkování se vkládají velké naděje, často se o něm mluví jako o jediném způsobu, jak zastavit koronavirovou pandemie. Britská Národní zdravotnická služba (NHS) společně s armádou už začala připravovat vakcinační centra.

V ta se proměni třeba londýnská nemocnice Nightingale, dostihové závodiště Epsom nebo fotbalový stadion Ashton Gate v Bristolu. Pokud ne o víkendu, nejpozději se prý začne očkovat příští pondělí.

Ministerský předseda Boris Johnson doufá, že se ostrovní království stane první západní zemí, která bude mít schválenou vakcínu na covid-19. Ve většině evropských států má dostat zelenou po Vánocích.

Pro sedmadvacítku o tom rozhoduje Evropská léková agentura (EMA), které by měla do 31. prosince, tedy do dovršení brexitu, podléhat i Británie. Johnson tím ale pověřil britského regulátora, který může v urgentních případech jednat nezávisle na tom celoevropském.

Očkovaný člověk by nejspíše mohl cestovat bez omezení. Podrobnosti v reportáži TV Nova: